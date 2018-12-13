وفاء صادق تكشف سبب ابتعادها عن السينما خلال السنوات الطويلة الماضية

قالت الفنانة وفاء صادق، "إن هناك عددا من الأسباب دفعتها إلى عدم الظهور سينمائيا خلال الفترة الماضية، قبل عودتها من خلال فيلم "فيروس"، الذى انتهت من تصويره خلال الأيام الماضية".





وأضافت "صادق" أن جميع الأعمال التى عرضت عليها بعد تقديمها تجربتها السينمائية الوحيدة "القبطان" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز لم ترضِها.





وتابعت قائلة: "ان الدراما التليفزيونية خطفتها بعد ذلك ،وتم احتسابها كممثلة تليفزيونية".



