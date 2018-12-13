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أمير قطر يعزي أردوغان في ضحايا حادث القطار

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:45 م
أمير قطر يعزي أردوغان في ضحايا حادث القطار
أمير قطر
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وكالات
 
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بعث أميرقطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم، برقية إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

كما أرسل نائب أمير قطر برقية إلى الرئيس التركي ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار.
وفي نفس السياق، بعث عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية ببرقية إلى الرئيس التركي، ضمنها تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث اصطدام القطار.

وأفادت وسائل إعلامية تركية، اليوم الخميس، عن حصول حادث اصطدام قطار سريع بآخر في العاصمة التركية أنقرة.

وأفادت قناة "سي إن إن" التركية أن قطارا سريعا اصطدم بجسر جراء انحرافه عن مساره في مدينة أنقرة، ما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال الإنقاذ في موقع الحادث يقومون بانتشال الركاب والجرحى من العربات.

وذكرت القناة أن القطار السريع كان متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية وسط تركيا.


ومن جهة أخرى، أفادت وكالة "أن تي في" التركية بسقوط عدد كبير من الإصابات وتم نقل أغلبهم إلى المستشفيات.

المزيد عن: يعزي ضحايا حادث القطار الرئيس التركي أمير قطر
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