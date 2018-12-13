موعد مباراة الأهلي وجيما أبا الأثيوبي ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

تستضيف أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة ذهاب دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2019، والتي ستجمع بين الأهلي وجيما أبا جيفار الأثيوبي، في مستهل مباريات المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى النادي الأهلي المصري للتويج بلقبها.

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الأهلي بقيادة مديره الفني محمد يوسف يسعى لتحقيق البطولة الأفريقية الغائبة عن خزان المارد الأحمر منذ عام 2013، الفريق القاهري تمكن من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسختين الماضيتين من البطولة، إلا أن الفريق لم يتمكن من الفوز بالبطولة.





أما فريق جيما أبا جيفار الأثيوبي فقد تمكن من بلوغ دور ال32 بعد أن خاض الدور التمهيدي، الفريق الأثيوبي فاز ذهاباً على أساس تيليكوم من جيبوتي بنتيجة 3-1، قبل أن يتعادل معه إيجاباً بهدفين لكل فريق في لقاء الإياب، لتكون البطاقة من نصيب الفريق الأثيوبي.

موعد مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار ومن المقرر أن تُجرى مباراة الأهلي ضد جيما الأثيوبي مساء يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي وستكون قناة النادي الأهلي هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا ضد فريق جيما الأثيوبي في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا، كما أن المباراة سيتم نقلها عبر شاشة القناة الثانية الأرضية، وقناة نايل سبورت التردد الأرضي. موعد مباراة الأهلي وجيما أبا الأثيوبي ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة