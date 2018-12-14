"حساسين" يهاجم وزيرة الصحة: "كنت عامل حادثة ومش لاقي الدواء"

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شن البرلماني سعيد حساسين، هجومًا لاذعًا على وزيرة الصحة هالة زايد، بسبب نقص الأدوية والإهمال في مستشفى كرداسة.



وأذاع "حساسين" في برنامجه "انفراد"، مساء الخميس، فيديو له من داخل قبة البرلمان، وقال فيه: "لسنا راضين على أداء وزارة الصحة ولا نرى أي تحسن غير مبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس السيسي".



وتابع: "الدواء يباع على الأرصفة، أخطر شيء في الدنيا كلها فين قرار 15 لسنة 2017 يا وزيرة الصحة، القرار طلع وكأنه مش موجود".



وواصل: "إدارة التفتيش الصيدلي مسؤولة عن متابعة الدواء منتهي الصلاحية من الصيدليات، وهذا لا يحدث، أين دورك يا معالي الوزيرة؟".



وأكد: "كنت عامل حادثة وعشان ألاقي الدواء معرفتش ده عن تجربة شخصية"، متابعا: "هل لحضرتك وكيل وزارة صحة بالجيزة أنا طلبت أقابل الوكيلة ومش عارف أكلمها، لما أنا نائب ومش عارف أكلمها الناس العادية تعمل ايه".



واختتم قوله: "ارحمينا يا وزيرة الصحة ارحمينا شوية".