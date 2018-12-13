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تواصل- السعودية| انفراجة جزئية في أزمة تأخر رواتب «المدارس الليلية» بالرياض

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:40 م
تواصل- السعودية| انفراجة جزئية في أزمة تأخر رواتب «المدارس الليلية» بالرياض
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الفجر السعودي
 
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تشهد أزمة تأخر رواتب معلمي مدارس التعليم المستمر الليلية بإدارة تعليم الرياض، التي تشمل: “المتوسطة – الثانوية – محو أمية”، انفراجة جزئية، وذلك بعد عرقلة صرف مستحقات العاملين في الميدان التربوي لأكثر من ثمانية أشهر.

 

وصرفت الموارد البشرية بوزارة التعليم راتب شهر شعبان ١٤٣٩هـ، فيما تبقى جزء من شهر رمضان لبعض المدارس التي أقيم بها اختبارات “دور ثاني” وذو الحجة ومحرم وصفر وربيع أول، وبذلك تبقى الأزمة مستمرة لكثير من المعلمين؛ إذ إن الحل لم ينهِ المعاناة جذرياً على الرغم من ذلك الحل الموضعي.

 

وكانت الأزمة خرجت من دائرة مسؤوليات إدارة التعليم المستمر بتعليم الرياض، وذلك برفع كافة المسيرات وما يترتب على ذلك من إجراءات إدارية، إلى جهات أخرى تُعنى بأمر الصرف المالي.

 

المصدر: صحيفة تواصل

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