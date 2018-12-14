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وكيل مجلس النواب: مصر مقصد لكل دول العالم الآن

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
وكيل مجلس النواب: مصر مقصد لكل دول العالم الآن
سليمان وهدان
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أمنية فوزي
 
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قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل مجهودًا خرافيًا وما قام به في العاصمة الإدارية جزء بسيط من الإنجازات.

ووجه "وهدان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، الشكر للرئيس السيسي و"جنود الوطن" المجهولين كالعمال الذين يقومون بدور خرافي لبناء الوطن.

وأشار إلى أن مصر محط نظر دول العالم وفي ظروفها الحالية وتقديرات الخبراء تصنيف مصر دولة جاذبة للاستثمار ومناخ الاستثمار جاذب للغاية، والتشريعات الموجودة تساعد على ذلك وأصبحنا مقصد لكل دول العالم.
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