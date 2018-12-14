زي النهاردة بتاريخ 14 - 12 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 14 - 12 - 2018

** أحداث





* 557 - القسطنطينية تتعرض لدمار شديد من جراء زلزال.





* 1751 - تأسيس «أكاديمية ثريشيان العسكرية» كأول أكاديمية عسكرية في العالم.





* 1825 - اندلاع ثورة الديسمبريين في الإمبراطورية الروسية ضد القيصر نيكولاي الأول.





* 1865 - انطلاق رحلة السفير المغربي محمد بنسعيد السلاوي إلى فرنسا.





* 1900 - ماكس بلانك يقدم اشتقاق نظري لقانون إشعاع الجسم الأسود في ميكانيكا الكم.





* 1901 - العالم غولييلمو ماركوني يجري أول اتصال لاسلكي.





* 1911 - المستكشف النرويجي روال أموندسن يصل مع أربعة من زملائه إلى نقطة القطب الجنوبي للمرة الأولى.





* 1939 - إقصاء الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم وذلك بعد مهاجمته فنلندا فيما سمي بحرب الشتاء.





* 1947 - إفتتاح ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد.





* 1950 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على إنشاء المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي كان الهدف من إنشائها توفير المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين وحل مشكلاتهم في مختلف أنحاء العالم.





* 1955 - إنضمام 16 دولة إلى الأمم المتحدة منها الأردن وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.





* 1957 - تأسيس الهلال الأحمر المغربي.





* 1967 - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصدر بلاغها العسكري الأول.





* 1987 - الإعلان الرسمي عن تأسيس حركة المقاومة الإسلامية / حماس كمنظمة وطنية جهادية تهدف إلى استرداد فلسطين الوطن التاريخي القومي للفلسطينين وعاصمته القدس، أسس الحركة أحمد ياسين.





* 1988 - الولايات المتحدة توافق للمرة الأولى على إجراء مباحثات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية وذلك منذ اعتراف الأمم المتحدة بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ومنحها عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب.





* 2003 - رئيس باكستان برفيز مشرف ينجو من محاولة اغتيال هي الثالثه منذ توليه السلطة.





* 2004 - كوبا وفنزويلا تأسس التحالف من أجل الأمريكتين.





* 2004 - افتتاح جسر ميلو رسميًا كأطول جسر في العالم.





* 2008 - الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يزور العراق ويوقع فيه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، وقد تعرض الرئيس الأمريكي أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي إلى قذفه بفردتي حذاء من قبل مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي.





* 2009 - قادة دول مجلس التعاون الخليجي يطلقون من الكويت مشروع الربط الكهربائي بين دولهم.





* 2010 - تفجيران انتحاريان في مدينة تشابهار الإيرانية من قبل اثنين من الانتحاريين الذين فجّرا أنفسهما في موكب حداد شيعي مزدحم ما أسفرا عن مقتل 32 وجرح 95 شخصا.





* 2013 - مركبة تشانج آه-3 الصينيَّة تهبط على سطح القمر حاملةً مسبار "يوتو"، لتُصبح بذلك أوَّل مركبة تفعل ذلك مُنذ سنة 1976م.





* 2017 - شركة والت ديزني تعلن عن استحواذها على معظم أصول شركة "تونتي فرست سينتشوري فوكس" مقابل 52.4 مليار دولار.





* 2017 - هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية برئاسة أجيت باي تصوّت على مقترح يلغي حزمة قوانين أوباما الخاصة بحيادية الإنترنت في البلاد ما سيمنح شركات الاتصال صلاحيات قانونية للتلاعب بسرعات المواقع وفرض رقابة على محتوى الويب.









** مواليد





* 1503 - نوستراداموس، طبيب ومنجم فرنسي.





* 1824 - بيير سيسيل بوفيس دي شافان، رسام فرنسي.





* 1861 - جرجي زيدان، أديب ومؤرخ لبناني.





* 1883 - موريهيه أويشيبا، مؤسس الأيكيدو.





* 1895 - الملك جورج السادس، ملك المملكة المتحدة.





* 1895 - بول إيلوار، شاعر فرنسي.





* 1896 ـ العزيز الجلولي، سياسي ورجل أعمال تونسي.





* 1909 - إدوارد تاتوم، عالم أحياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.





* 1918 - نور الدين الخياشي، رسام تونسي.





* 1922 - نيكولاي باسوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.





* 1924 - جوهر جاسباريان، مغنية أوبرا أرمنية مصرية.





* 1936 - ثريا الشاوي، طيارة مغربية.





* 1942 - بوي تونج فونج، باحث فيتنامي وأحد رواد الرسوميات الحاسوبية.





* 1947 - ديلما روسيف، رئيسة البرازيل ال36.





* 1956 - سلمان العودة، عالم دين سعودي.





* 1960 - كريس وادل، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 1965 - تيد رايمي، ممثل أمريكي.





* 1965 - سليمان بوغيث، الناطق الرسمي لتنظيم القاعدة.





* 1968 - محمد سعد، ممثل مصري.





* 1970 - آنا ماريا جوبيك مغنية بولندية.





* 1976 - سانتياغو أزكويرو، لاعب كرة قدم إسباني.





* 1976 - شريف فتحي المشد معتقل مصري في معتقل غوانتانامو الأمريكي.





* 1978 - باتي شنايدر، لاعبة كرة مضرب سويسرية.





* 1979 - مايكل أوين، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1980 - ديديه زوكورا، لاعب كرة قدم إيفواري.





* 1981 - ليام لورينس، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1982 - ستيف سيدويل، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1985 - ياكوب بلاشتشيكوفسكي، لاعب كرة قدم بولندي.





* 1988 - فانيسا هادجنز، ممثلة ومغنية أمريكية.





* 1989 - بيدرو بوتيلهو، لاعب كرة قدم برازيلي.









** وفيات





* 1542 - الملك جيمس الخامس، ملك اسكتلندا.





* 1788 - الملك كارلوس الثالث، ملك إسبانيا.





* 1799 - جورج واشنطن، رئيس الولايات المتحدة الأول.





* 1860 - جورج هاملتون غوردون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 1861 - الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا.





* 1890 - محمد فيضي الزهاوي، فقيه وعالم دين عراقي.





* 1933 - محمد حسين الجباوي، فقيه مسلم وشاعر عراقي.





* 1947 - ستانلي بلدوين، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





* 1956 - يوهو كوستي بآسيكيفي، رئيس فنلندا السابع.





* 1984 - بيثنتي أليكساندري، أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1977.





* 1984 - عادل أبو ربيعة، عسكري لبناني.





* 1989 - أندريه ساخاروف، عالم نووي سوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1975.





* 2001 - وينفرد جورج سيبالد، كاتب ألماني.





* 2009 - فريق أول. رفعت جبريل، رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس هيئة الأمن القومي.





* 2013 - بيتر أوتول، ممثل إيرلندي اشتهر ببطولته في فيلم لورنس العرب.





* 2016 - أحمد راتب، ممثل مصري.









** أعياد ومناسبات





* يوم القطب الجنوبي.



