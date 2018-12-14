وزير التعليم يكشف موعد توزع التابلت على الطلاب

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التابلت سيتم البدأ بتوزيعه على الطلاب منتصف الأسبوع المقبل في مدن القناة، ومن ثم الانتقال إلى المحافظات أخرى، لافتُا إلى أن المنظومة الجديدة لتطوير التعليم تهدف لتدريب الطالب على الفهم بدلًا من الحفظ.



وتابع وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الهدف من توزيع التابلت تعليم الطالب الفقير والغني وفقَا لمنظور واحد وتقنية واحدة، لافتًا إلى أن التابلت الذي سيوزع على الطالب ثمنه غالي، وعليه محتوى علمي أغلى من التابلت نفسه.



وأشار إلى أن تصحيح الامتحان في المنظومة الجديدة سيكون من قبل 2 مصححين، وهذا يعني أن اختراق تصحيح الامتحان سيكون صفر تقريبًا.



ولفت إلى أن الوزارة تهدف لرفع عدد المدارس اليابانية من 35 مدرسة لـ100 مدرسة، من خلال إنشاء ما لا يقل عن 3 مدارس في كل محافظة، مضيفًا أن المدارس اليابانية تدرس المناهج التي تدرس في المدراس الحكومية، خلاف العمل على تنمية مهارات الطالب وبناء شخصيته وفقَا للأسلوب الياباني.

