محمد بدوي: جمال حمدان صاحب الفضل في تأسيس علم الجغرافيا

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كشف محمد بدوي، مؤلف كتاب "العبقري جمال حمدان" وأحد أهالي قريته، عن شخصية الجغرافي جمال حمدان، مؤكدًا أنه صاحب الفضل في تأسيس علم الجغرافيا.



وأضاف "بدوي"، خلال تصريحات له والمذاعة بفيلم وثائقي عن شخصية جمال حمدان، والمذع على فضائية "on-e"، اليوم الخميس، أن جمال حمدان ولد في قرية ناي مركز قليوب محافظة القليوبية، والتى تبعد عن قلب القاهرة بـ 17 كيلو متر، ولد في فبراير 1928، وكان ترتيبه بين أشقاءه الرابع.



وشدد، على أن عزلته كانت سبب في إنتاج هذا الفكر الغزير، وأثبت بالدليل القاطع أن اليهود في إسرائيل، ليسوا هم يهود بني إسرائيل، وإنما هم يهود أتو من جزر تتارية عند البحر الأسود، واستولوا على فلسطين.



وأوضح، أنه قبل وفاة جمال حمدان بشهر، سكن أعلى شقته رجل وسيدة أجانب، والمسئولين لم يجدوا أثر للرجل الذي كان يساعده في حياته، مشددًا على أن اختفاء موسوعة اليهود واليهودية وإيجاده مخبوط على رأسه، يجعلنا نتسائل: "من له صالح في عدم نشر هذه الموسوعة؟".

