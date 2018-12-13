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إشبيلية المتصدر يتأهل مع كراسنودار إلى دور الـ32 بالدوري الأوروبي

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:37 م
إشبيلية المتصدر يتأهل مع كراسنودار إلى دور الـ32 بالدوري الأوروبي
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وكالات
 
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شهدت المجموعة العاشرة من الدوري الأوروبي، في آخر جولاتها الليلة، فوز إشبيلية الإسباني على كراسنودار الروسي، بثلاثية نظيفة، وتأهلهما لدور الـ32 من البطولة، بينما تعادل أكهيسار سبور التركي مع ستاندر لييج البلجيكي سلبيا.

وعلى ملعبه رامون سانشيز بيثخوان، أمطر إشبيلية شباك منافسه، حيث افتتح التسجيل مبكرا، عن طريق هدفي لاعبه الفرنسي، وسام بن يدر (ق5) و(ق10)، وأضاف إيفر بانيجا الهدف الثالث (ق49)، من ركلة جزاء.

ولم تشهد مواجهة أكهيسار سبور وستاندر لييج أي أهداف، رغم أن الفريق البلجيكي، كان بإمكانه المنافسة على بطاقة للتأهل، إذا فاز على مضيفه التركي.

وبالتالي، رفع إشبيلية رصيده إلى 12 نقطة، حيث احتل صدارة المجموعة، مزيحا كراسنودار إلى المركز الثاني، وله نفس الرصيد، لكن مع فارق الأهداف لصالح الفريق الإسباني، ليتأهلا معا إلى دور الـ32.

ورفع ستاندر لييج رصيده إلى 10 نقاط، بينما حصل الفريق التركي على نقطته الوحيدة، في دور المجموعات.
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