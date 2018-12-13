الأهلي يرصد التعاقد مع نجم زعيم الثغر

أعرب محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي عن رغبته في ضم أحمد مجدي نجم وسط الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية.





ورشح يوسف مجدي من قبل للانضمام للأهلي، ويلعب مجدي في مركز الوسط المدافع ويجيد أيضا كظهير أيمن وسبق أن دربه محمد يوسف في صفوف بتروجيت والشرطة العراقي.





كما يفاوص الاتحاد السكندري نظيره الأهلي للتعاقد مع الثنائي عمرو بركات وصبري رحيل خلال الانتقالات الشتوية.





يذكر أن الأهلي أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع محمد محمود نجم وادي دجلة ومحمود وحيد نجم مصر المقاصة السابق.



