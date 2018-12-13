فياريال يرافق رابيد فيينا إلى دور الـ32 بالدوري الأوروبي

تأهل فريق فياريال الإسباني إلى دور الـ32 بالدوري الأوروبي رسميا، بعد فوزه على ضيفه سبارتاك موسكو، 2-0، مساء الخميس، بملعب لا سيراميكا، في ختام دور المجموعات.





وسجل هدفي اللقاء، كل من النيجيري سامويل تشوكويز، والكاميروني كارل توكو إكامبي، في الدقيقتين 11 و48.





وفي نفس الجولة، تمكن فريق رابيد فيينا النمساوي، من حجز بطاقة التأهل الثانية، بعد فوزه على ضيفه رينجرز الأسكتلندي، 1-0، سجله لاعب الوسط ديان ليوبتشيتش، بالدقيقة 84.





وبهذه النتائج يتصدر فياريال المجموعة الـ7، برصيد 10 نقاط، متساويا مع رابيد فيينا، صاحب المركز الثاني، وفي المركز الـ3 جاء رينجرز بـ6 نقاط، وفي المركز الأخير سبارتاك موسكو بـ5 نقاط.



