يقدم موقع الفجر الفني خدمة مسلسل عبد الحميد الثاني الحلقة 65 .. مشاهدة مسلسل السلطان عبدالحميد الثاني قناة النور يوتيوب TRT تي آر تي مترجم للعربي حيث نواصل حلقات مسلسل عبد الحميد الثاني الموسم الثالث الذي يجسد شخصية السلطان عبد الحميد الثاني آخر سلاطين الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية.





ونشاهد معكم الحلقة الخامسة والستون من المسلسل التاريخي الرائع السلطان عبد الحميد الثاني، وكانت الأحداث في الحلقات السابقة قد تناولت حلقة جديدة من الصراع لإسقاط الدولة العثمانية، وتظهر فيها شخصية الرأسمالي صاحب النفوذ إدمونت روتشلد.





ويخطط روتشلد لجمع الانجليز والروس على مائدة واحدة على هدف إسقاط الدولة العثمانية وتقسيم بلدانها فيما بينهما، وعمل تحالف من الأمير فؤاد.





كما تظهر شخصية خليل خالد وهو عضو التشكيلات العسكرية والذي يكلفه السلطان بحماية العاصمة وكشف المؤامرات التي تحاك فيها.





وقد انتهت الحلقة السابقة بأحداث خديعة نهب المصرف العثماني، حيث يدبر السلطان خديعة لإيقاع اللصوص وخداع الإنجليز في ذات الوقت.





مسلسل السيرة والدراما التاريخي التركي السلطان عبدالحميد الثاني - Payitaht Abdülhamid مترجم HD : يحكي المسلسل قصة السلطان العثماني عبد الحميد والحقبة الزمنية التي عاش فيها طبقاً للأصل، فهو يهدف إلى إبراز تاريخ الدولة العثمانية الصحيح بطريقة نستخلص منها الدروس ونوجه من خلالها رسائل للجمهور.





يتناول المسلسل حياة السلطان عبد الحميد منذ عام 1896، أي آخر ثلاثة عشر عاماً من حكمه.. مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني التركي حلقات كاملة مترجمة للعربية الموسم الاول والثاني والثالث.



