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عاجل.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:30 م
عاجل.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق
بيراميدز
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الفجر الرياضي
 
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وافق حسام حسن المدير الفني لبراميدز على رحيل نجم الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو في شهر يناير المقبل.

ووصلت العديد من العروض لإدواردو للرحيل عن براميدز في الانتقالات الشتوية على رأسها عرض من بالميراس البرازيلي.

ورحب حسام حسن برحيل إدواردو في شهر يناير المقبل في ظل وجود عدة بدائل له بجانب تعاقد الفريق مع اللاعب البوركيني إيريك تراوري من مصر المقاصة.

يذكر أن بيراميدز تعاقد في بداية الموسم الحالي مع الرباعي البرازيلي ماركوس كينو وكارلوس إدواردو ورودريجينيو ولوكاس ريبامار الذي رحل إلى نادي أحد السعودي.

المزيد عن: نجم بيراميدز كارلوس إدواردو حسام حسن بيراميدز الدوري المصري
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