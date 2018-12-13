جينك ومالمو يحصدان التأهل في الدوري الأوروبي

أسفرت آخر جولات المجموعة التاسعة من الدوري الأوروبي عن تأهل جينك البلجيكي إلى دور الـ32 بعد فوزه برباعية نظيفة على ساربسبورج النرويجي، وكذلك مالمو السويدي إثر تغلبه بهدف دون رد على بشيكتاش التركي.





ففي مباراة بشيكتاش ومالمو، على ملعب الفريق التركي، اقتنص مالمو بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية بفضل الهدف الذي حمل توقيع لاعبه ماركوس أنتونسون (ق51).





أما جينك فقد أكد أفضليته الواضحة على ضيفه النرويجي، حيث افتتح التسجيل بهدفين مبكرين حملا توقيع كل من زينيو جانو (ق2) وجوزيف بينتسيل (ق5) في مطلع الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني أضاف كل من ساندر بيرج وجوزيف آيدو هدفين متتاليين أيضا في (ق64) و(ق67) على الترتيب.





بهذه النتائج، يحصل جينك ومالمو على ثلاث نقاط بحيث يصبح لدى الفريق البلجيكي 11 نقطة يؤمن بها الصدارة والتأهل، وخلفه مالمو الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في الوصافة.





بينما حل بشيكتاش في المركز الثالث بـ7 نقاط، ووراءه ساربسبورج في المركز الأخير بـ 5 نقاط، ليغادرا البطولة.