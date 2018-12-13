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ماكرون: استجابتي لمطالب المحتجين لا تعرقل إرادة فرنسا

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:24 م
ماكرون: استجابتي لمطالب المحتجين لا تعرقل إرادة فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وكالات
 
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن "تعهده بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتجديد إعفاء ضريبي للمتقاعدين، ضمن التنازلات التي قدمها لوقف احتجاجات حركة السترات الصفراء، المناوئة لسياساته الاقتصادية والاجتماعية، لن تعرقل إرادة فرنسا للسيطرة على الإنفاق".



وقال ماكرون للصحفيين، قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل "خياري للرد على الغضب، والذي أراه مشروعاً وعادلاً، كان اختياراً للدعم القوي وللإجراءات القوية لتسريع وتيرة تطبيق التخفيضات الضريبية".



وأضاف: "اعتقد أن هذه الاستجابة مشروعة ومهمة بالنسبة لفرنسا.. إنها لا تعرقل إرادة فرنسا، ولا حقيقة جهودنا المتعلقة بالموازنة، وبخاصة من حيث السيطرة على إنفاقنا".



وقال الرئيس الفرنسي: "لا يمكن لدولة أن تتقدم إذا لم تسمع إلى الغضب المشروع لشعبها. لقد تم التعبير عنه في كل مكان في أوروبا، مع التصويت المتطرف الذي ظهر في بعض الدول مع الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي شهدناه في السنوات الماضية في بريطانيا.. لن أدعم أي سياسات ولن أنفذ أي مشروع أوروبي اعتقد أنه ضد تطلعاتنا المشروعة".
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