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الزمالك يقدم استجوابا لرئيس الوزراء بسبب أزمة ملعب مباراة القطن

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:23 م
الزمالك يقدم استجوابا لرئيس الوزراء بسبب أزمة ملعب مباراة القطن
الزمالك
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رامي بشاي
 
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صرح رئيس نادي الزمالك أن بيع تذاكر مباراة الأبيض أمام القطن التشادي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، سيكون غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

وأكد على وجود تخبط في مسألة ملعب المباراة، حيث كان من المقرر أن يلعب اللقاء على ملعب بترو سبورت، ثم طلب الأمن اللعب في برج العرب ثم الآن عاد إلى بترو سبورت.

وتابع رئيس الزمالك :" هناك تخبط لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وأنا بصفتي عصو في البرلمان المصري سأقدم استجواب لرئيس الوزراء عن ما حدث خلال الأيام الماضية بخصوص ملعب مباراة الزمالك".

ووجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك قائلا : التذاكر ستباع غدا ومهما كان ملعب المباراة كل مشجع يحمل تذكرة سيدخل بها المدرجات.
المزيد عن: كورة كرة رياضة رئيس الزمالك القطن الزمالك
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