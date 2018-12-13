تفاصيل لقاء السيسي بسائقة الميكروباص.. وهذا ما طلبته منه (فيديو)

حيث أعربت "نحمده"، عن سعادتها بلقاء الرئيس السيسي، قائلة: "كنت بحلم أقابلك"، فرد "السيسي": "ربنا يديكي الصحة، عندك أولاد"، فقالت "نحمده": "عندي 4".

وقد التقت الست نحمده بالرئيس السيسي صدفة خلال تفقده عدد من المشروعات القومية اليوم، وكانت "نحمده" في عملها اليومي على ميكرباص.

وعلق "السيسي": "عايزة أي حاجة"، فردت "نحمده": "عايزة أجيب ميكروباص يكون ليا وأجيبه بالقسط من شغلي"، فعقب "السيسي": "عيني".

أجرى الرئيس/ عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل.





وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة السيد الرئيس بالعاصمة الإدارية شملت كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.





كما تضمنت الجولة التفقدية مشروع المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس من طريق الأوتوستراد حتى الطريق الدائري، وتطوير امتداد محور المشير طنطاوي غرب حتى كوبري 6 أكتوبر.





وأضاف المتحدث الرسمي أن جولة الرئيس تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، خاصة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات ذات الصلة بتطوير شبكة الطرق والكباري، في ظل أثرها المباشر على جهود الدولة لدفع عملية التنمية وتيسير الحركة المرورية للمواطنين ووسائل النقل بصفة عامة.





وقد قام الرئيس خلال الجولة التفقدية بمصافحة العاملين في تلك المشروعات، مشيداً سيادته بجهودهم، ومشدداً على أهمية الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ، وفقاً لأفضل معايير الجودة في هذا المجال، فضلاً عن الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.



