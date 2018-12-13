أخبار برشلونة - ألبا: ديمبلي لاعب مهم وأتمنى الاستمرار مع البرسا

أكد جوردي ألبا نجم برشلونة أن زميله عثمان ديمبلي لاعب مهم للفريق في الفترة الحالية، كما أعرب عن رغبته في الاستمرار مع البرسا لسنوات عديدة.





وقال ألبا في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية: "ديمبلي لاعب شاب وأي شخص يمكن أن يرتكب أخطاء وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وفي غرفة خلع الملابس لم نر أي أمور سيئة منه".





وعن تجديد عقده، قال ألبا : "لقد قلت بالفعل أنه ملف أود أن أنهيه وأنا هادئ وأريد أن أستمر في برشلونة لسنوات عديدة لكن النادي يفعل الأفضل بالنسبة له".





وعن التقارير التي ربطت ألفارو موراتا نجم تشيلسي بالانضمام لبرشلونة، تابع ألبا تصريحاته قائلاً : "لقد ظهر بمستوى كبير لسنوات عديدة ودائما اللاعبين والأشخاص الجيدين يرتبطون ببرشلونة. أرحب به وأقدره ولكن القرار النهائي بيد النادي".





واختتم ألبا تصريحاته عن مواجهة ليفانتي في الليجا والكأس، قائلا: "إنه منافس صعب وتحسن كثيرًا خلال الفترة الأخيرة".



