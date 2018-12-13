الدوري الأوروبي.. رين وكييف يتأهلان لدور الـ32

فاز رين الفرنسي على ضيفه أستانا الكازاخي، بنتيجة 2-0، مساء الخميس، في ختام دور المجموعات بالدوري الأوروبي، ليخطف بطاقة التأهل الثانية لدور الـ32، عن المجموعة 11، التي تصدرها دينامو كييف، رغم خسارته 0-1 من يابلونك التشيكي.





وتغلب رين بهدفين، أحرزهما لاعبه اسمايلا سار في الدقيقتين 68 و73، ليرفع رصيده لـ9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أستانا.





وفي المباراة الأخرى، خسر دينامو كييف على أرضه من ضيفه يابلونك، 0-1، سجله اللاعب مارتين دوليزال في الدقيقة 10، لكنه تأهل رغم ذلك للدور التالي كمتصدر للمجموعة.



