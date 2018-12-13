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تشيلسي يفلت من الهزيمة ويتعادل مع مول فيدي باليوروباليج

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:17 م
تشيلسي يفلت من الهزيمة ويتعادل مع مول فيدي باليوروباليج
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الفجر الرياضي
 
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نجح تشيلسي في خطف التعادل من مضيفه فيدي المجري بنتيجة 2-2 مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الـ12، بالدوري الأوروبي.

تقدم ويليان لتشيلسي في الدقيقة 30، وسجل فيدي هدفين عن طريق لاعب تشيلسي إيثان أمبادو في الدقيقة 32 بالخطأ في مرمى فريقه ولويك نيجو في الدقيقة 56، وأحرز أوليفييه جيرو التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 75.                

بقى تشيلسي في صدارة المجموعة، ليجمع 16 نقطة، أما فيدي فودع المسابقة رغم التعادل، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط مقابل 9 لباتي بوريسوف البيلاروسي الذي حل ثانيا.
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