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ميدو سمير ينتهي من تسجيل أولى ألبوماته الغنائية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:15 م
ميدو سمير ينتهي من تسجيل أولى ألبوماته الغنائية
ميدو سمير
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الفجر الفني
 
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يستعد المطرب الشاب ميدو سمير، لطرح أغنيته الجديدة "ذنبها على جنبها"، خلال الأيام القليلة القادمة، أحتفالًا برأس السنة الجديدة .

وتأتي الأغنية ضمن أغاني البومه الجديد الذي لم يستقر بعد على أسمه النهائي، والذي يتعاون خلاله مع عدد كبير من كبار الشعراء والملحنين، حيث يتعاون مع الشعراء السيد علي وأسلام فتحي ومحمد سرحان، ومن الملحنين بينو وليد منير ووليد الجويد ومن الموزعين بيشوي وسامي عبدالمنعم، وأخرين .

ويذكر أن ميدو سمير قد طرح مؤخرًا أغنية على طريقة الفيديو كليب حملت عنوان "ياعم بهداوة" وهي من كلمات ناصر الجيل ولحنها حسين محمود وتوزيع موسيقي باسم منير ومن إنتاج شركة "صول".

وحققت أغنية " ياعم بهداوة" نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب التى تعاون من خلالها مع المخرج سامي بساط وتم تصويرها بأحد شوارع القاهرة.
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