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"الآثار" تتعاقد مع "أوراسكوم" لإدارة خدمات منطقة الأهرامات

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:16 م
الآثار تتعاقد مع أوراسكوم لإدارة خدمات منطقة الأهرامات
الدكتور خالد العناني - وزير الآثار
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حسام زيدان
 
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أعلنت وزارة الآثار، إنه في إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة  -واحدة من اهم المقاصد السياحية في العالم- والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة تفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر، وقع المجلس الأعلي للآثار عصر الْيَوْمَ عقد مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار -وحده دون غيره- إدارة المنطقة بالكامل.


وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، تشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الاثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الآثرية.


وتابع: مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة (٣٠ أتوبيس و٢٠ عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الآثرية)، كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي، حيث يخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلي للآثار.
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