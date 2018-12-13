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"حماية المستهلك": المحاكمة الفورية مصير أي صيدلية تبيع أدوية منتهية الصلاحية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:07 م
حماية المستهلك: المحاكمة الفورية مصير أي صيدلية تبيع أدوية منتهية الصلاحية
اللواء راضي عبد المعطي
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كساب أحمد
 
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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون يلزم الشركات بسحب الأدوية حال إنتهاء الصلاحية من الصيدليات، لأن الدواء في هذه الحالة يضر بالصحة والسلامة.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن قانون حماية المستهلك لديه ضوابط لمواجهة الأدوية مجهولة المصدر، والتأكد من التزام الشركات من سحب الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

ولفت إلى أن الجهاز سيغلق أي مصنع أو شركة أدوية، إذا لم تسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصدليات.

وأشار إلى أن الصيدلية التي تبيع أدوية منتهية الصلاحية، ستحال إلى المحاكمة فوريًا، وعلى المواطن أن يتواصل مع جهاز حماية المستهلك في حال حدوث ذلك.
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