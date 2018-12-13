الحوثي سيدرك أن الدولة فوق الجميع.. ردود أفعال متنوعة حول المشاورات اليمنية بالسويد

بعد نجاح المشاورات اليمنية بين الحكومة الشرعية اليمنية ووفد من ميليشيا الحوثي، بالاتفاق في مشاورات السويد على إطلاق سراح الأسرى، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى التخفيف من السيطرة على مدينة تعز اليمنية، ووقف إطلاق النار على مدينة الحديدة الاستراتيجية.





وأثيرت ردود أفعال متنوعة حول ختام هذه المشاورات، ترصدها "الفجر" في السطور التالية.





لعل الحوثي أدرك أن الدولة اليمنية فوق الجميع

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان تميم، معلقًا على المشاورات اليمنيةبالسويد: "‏لعل الحوثي أدرك أن الدولة اليمينية فوق الجميع..هي الباقية اما الاشخاص فراحلون...الانسحاب من الحديدة ورفع الحصار عن تعز..والعمل على نشر ثقافة احترام الشرعية لا يخدم هادي ولكن يخدم كل من سيأتي بعده من رؤساء".





ملتزمون بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، هنأ وزير الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، بنجاح المفاوضات بالسويد.





وعلق "قرقاش" قائلًا: "‏نهنيء المبعوث الأممي بما تحقق اليوم وملتزمون بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره".





وتابع: "‏كل التقدير لقوات التحالف العربي والقوات اليمنية الباسلة، وتحية اعتزاز وفخر بتضحياتهم وبطولاتهم التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم".





جهود التحالف أرغمت الحوثيين بالجلوس على طاولة المشاورات

وقال سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، السفير محمد آل جابر معلقًا على مشاورات الأطراف اليمنية بالسويد: "‏أثمرت جهود التحالف الداعم للشرعية في اليمن الى ارغام الحوثيين بالجلوس على الطاولة مع الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، والتوصل الى اتفاقات برعاية الامم المتحدة تهدف الى معالجة الوضع الإنساني من خلال الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة ،وكذلك تعز وإطلاق آلاف المحتجزين والأسرى".