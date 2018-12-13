ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المنصورة يفاوض مهاجم الأمير للميركاتو الشتوي

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:05 م
المنصورة يفاوض مهاجم الأمير للميركاتو الشتوي
طباعة
Advertisements
زياد مأمون
 
Advertisements

دخل مسئولو نادي المنصورة في مفاوضات جادة مع محمد طلعت مهاجم فريق مركز شباب الأمير أحد أندية فرق الدرجه الثالثة لضمه في الانتقالات الشتوية نظرا لعجز الفريق البرتقالي في هذا المركز .

يذكر أن مهاجم فريق المنصورة أحمد حجاج يغيب عن التدريبات لاصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب غياب جلال الشرقاوي لظروف التجنيد، مما يجبر ياسر الكناني المدير الفني الاستعانه بالناشئين.

ووصلت مفاوضات إداراة المنصورة مع طلعت إلى مراحل متقدمة تمهيدا لحسم الصفقة خلال الساعات القادمة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
1
x
19:00
0
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
2
x
16:30
1
الوحدة
الفتح
1
x
16:30
1
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا