المنصورة يفاوض مهاجم الأمير للميركاتو الشتوي





دخل مسئولو نادي المنصورة في مفاوضات جادة مع محمد طلعت مهاجم فريق مركز شباب الأمير أحد أندية فرق الدرجه الثالثة لضمه في الانتقالات الشتوية نظرا لعجز الفريق البرتقالي في هذا المركز .





يذكر أن مهاجم فريق المنصورة أحمد حجاج يغيب عن التدريبات لاصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب غياب جلال الشرقاوي لظروف التجنيد، مما يجبر ياسر الكناني المدير الفني الاستعانه بالناشئين.





ووصلت مفاوضات إداراة المنصورة مع طلعت إلى مراحل متقدمة تمهيدا لحسم الصفقة خلال الساعات القادمة.



