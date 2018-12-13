طلائع الجيش يتخطى عقبة المقاصة بهدف نظيف

حقق فريق طلائع الجيش فوزا ثمينا على حساب ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في ختام مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث جاء متوسط المستوى من جانب كلا الفريقين، ولم يشهد أي خطورة حقيقية.



