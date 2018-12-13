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طلائع الجيش يتخطى عقبة المقاصة بهدف نظيف

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:00 م
طلائع الجيش يتخطى عقبة المقاصة بهدف نظيف
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علي نبوي
 
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حقق فريق طلائع الجيش فوزا ثمينا على حساب ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في ختام مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.


انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث جاء متوسط المستوى من جانب كلا الفريقين، ولم يشهد أي خطورة حقيقية.


ومع بداية الشوط الثاني كشر كلا الفريقين عن أنيابهما ونجح أحمد سامي في إحراز الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة ٤٨ ، بعد تلقيه عرضية متقنة من الجهة اليمنى لمصطفى محمد.


بعد الهدف حاول لاعبو المقاصة إدراك التعادل وسنحت لهم فرصة حقيقة لكن القائم الأيمن لمحمد بسام حارس الطلائع وقف معه وأنقذ شباك أصحاب الأرض من استقبال هدف التعادل.


وكاد عموري أن يضيف الهدف الثاني للطلائع لكنه أهدر بغرابة فرصة محققة بعدما مرت الكرة من تحت أقدامه إلى خارج الملعب.


ومرت الدقائق المتبقية من عمر اللقاء دون أن تشهد أي جديد وتنتهي المباراة بتحقيق طلائع الجيش فوزا ثمينا بهدف نظيف.


وبهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى ٢١ نقطة احتل بهم المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند ٢٦ نقطة بقي في المركز الثالث.

المزيد عن: كورة طلائع الجيش رياضة المقاصة الدوري أخبار الرياضة
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