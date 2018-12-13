جابر فرحان وشيماء خلف يحصدان 12 ذهبية ببطولتي العرب والتضامن للأثقال





حصل الرباع المصري جابر فرحان، على ٦ ميداليات ذهبية في البطوله العربيه والتضامن الدولي الاسلامي لرفع الأثقال "خطف ونطر ومجموع" بوزن 105 كجم.





وحصدت شيماء خلف لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على 6 ذهبيات فى وزن+ 87 كجم بالبطولة العربية والتضامن للأثقال.





يذكر أن مصر تستضيف فعاليات بطولتي العرب و التضامن لرفع الأثقال بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي، وتعد بطولة التضامن الإسلامي هي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .



