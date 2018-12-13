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جابر فرحان وشيماء خلف يحصدان 12 ذهبية ببطولتي العرب والتضامن للأثقال

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:00 م
جابر فرحان وشيماء خلف يحصدان 12 ذهبية ببطولتي العرب والتضامن للأثقال
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دينا نبيل
 
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حصل الرباع المصري جابر فرحان، على ٦ ميداليات ذهبية في البطوله العربيه والتضامن الدولي الاسلامي لرفع الأثقال "خطف ونطر ومجموع" بوزن 105 كجم.

وحصدت شيماء خلف لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على 6 ذهبيات فى وزن+ 87 كجم بالبطولة العربية والتضامن للأثقال.

يذكر أن مصر تستضيف فعاليات بطولتي العرب و التضامن لرفع الأثقال بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي، وتعد بطولة التضامن الإسلامي هي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

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