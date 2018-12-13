اتحاد الكرة: مصر لديها الإمكانيات الكافية لاستضافة "أمم إفريقيا 2019"

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قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن مصر لديها الملاعب الكافية والفنادق وملاعب التدريبات لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019، مؤكدًا أن مصر لديها الإمكانيات الكافية، وليس لدينا أي مشكلة في التنظيم.



وأضاف "كردي"، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، اليوم الخميس، أن الدولة كلها تتكاتف لتنظيم البطولة، وسنعمل على نجاح البطولة إذا تم تنظيمها في مصر، مؤكدًا أن باب التقدم لاستضافة البطولة يغلق في الـ12 مساء الجمعة، ولم تتقدم أي دولة أخرى غير مصر حتى الآن.



وتابع أن ما لم تتقدم أي دولة حتى الساعة 12 مساء الجمعة لن ينافس أحد مصر، وأي معونة مالية يقدمها الاتحاد الأفريقي لا تقارن بحجم التكلفة التي ستقوم مصر بتنظيها، والمكاسب تكون من التذاكر، ونكسب جوانب سياسية وسياحية، ولو تقدمت المغرب لما كما تقدمنا ضد دولة عربية لاستضافة كأس الأمم.

