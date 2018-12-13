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جويدولاين كريستي تكشف عن مدى قوة نهاية الموسم الأخير لمسلسل "Game of thrones"

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:57 م
جويدولاين كريستي تكشف عن مدى قوة نهاية الموسم الأخير لمسلسل Game of thrones
جويدولاين كريستي
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أحمد جمال أحمد
 
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في تصريحات صحفية لها كشفت الممثلة البريطانية جويدولاين كريستي، أحد نجوم مسلسل لعبة العروش، أن نهاية الموسم الأخير ستكون صادمة.

 

وأكدت كريستي، على أن مشاهدوا المسلسل سيحتاجون للجوء لأطباء نفسيون للتعافي من أثار الصدمة التي سيتعرضون لها من الحلقات النهائية.

 

يذكر أنه تم الكشف رسميا عن بداية بث الموسم الثامن والأخير من المسلسل الشهير في شهر أبريل من عام 2019 القادم.

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