عماد حاوي يطلق أغنية "ناني ناني"





أغنية جديدة أطلفها الفنان عماد حاوي، بعنوان "ناني ناني"، واختار عماد أغنية "ناني ناني" وقدمها بأداء مميز وصوت رائع حتى لاقت إعجاب جميع المستمعين.





وتصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي، واختار موقع أراب سونج الأقوى والأسرع لأيصال هذه الأغنية بشكل خاص للجميع حول العالم.





كما يعد جمهوره بمفاجئة قريبة جدا، وخلال الأعياد كما أن هناك جولة فنية في عدد من البلدان العربية وفيديو كليب مع احد المخرجين لم يحدد بعد اسم العمل الذي سيختاره.

