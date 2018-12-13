عماد حاوي يطلق أغنية "ناني ناني"
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:43 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
أغنية جديدة أطلفها الفنان عماد حاوي، بعنوان "ناني ناني"، واختار عماد أغنية "ناني ناني" وقدمها بأداء مميز وصوت رائع حتى لاقت إعجاب جميع المستمعين.
وتصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي، واختار موقع أراب سونج الأقوى والأسرع لأيصال هذه الأغنية بشكل خاص للجميع حول العالم.
كما يعد جمهوره بمفاجئة قريبة جدا، وخلال الأعياد كما أن هناك جولة فنية في عدد من البلدان العربية وفيديو كليب مع احد المخرجين لم يحدد بعد اسم العمل الذي سيختاره.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عماد حاوي سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار عماد حاوي أغنية ناني ناني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements