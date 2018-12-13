ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عماد حاوي يطلق أغنية "ناني ناني"

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:43 م
عماد حاوي يطلق أغنية ناني ناني
عماد حاوي
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

أغنية جديدة أطلفها الفنان عماد حاوي، بعنوان "ناني ناني"، واختار عماد أغنية "ناني ناني" وقدمها بأداء مميز وصوت رائع حتى لاقت إعجاب جميع المستمعين.

وتصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي، واختار موقع أراب سونج الأقوى والأسرع لأيصال هذه الأغنية بشكل خاص للجميع حول العالم.

كما يعد جمهوره بمفاجئة قريبة جدا، وخلال الأعياد كما أن هناك جولة فنية في عدد من البلدان العربية وفيديو كليب مع احد المخرجين لم يحدد بعد اسم العمل الذي سيختاره.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عماد حاوي سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار عماد حاوي أغنية ناني ناني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
1
x
19:00
0
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
2
x
16:30
1
الوحدة
الفتح
1
x
16:30
1
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا