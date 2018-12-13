جينفر أنستون تكشف سبب عدم عودة مسلسل Friends حتى الآن

في لقاء تليفزيوني لها، تحدثت النجمة جينفر أنستون عن أمنيتها بعودة مسلسل فريندز من جديد في موسم إضافي يشارك به جميع أبطاله الأصليين.

وقالت جينفر أنها لم تعارض عودة المسلسل، الذي توقف بثه في موسمه العاشر عام 2004، غير أن نجوم المسلسل الرجال، ديفيد شومر ومات لي بلانك هم من يعارضون ذلك.

ويعتبر مسلسل فريندز أنجح مسلسل من نوع الست كوم في تاريخ التليفزيون الأمريكي، وقد حقق أرقام قياسي لم يتمكن أي عمل تليفزيوني آخر من تجاوزها حتى الآن.