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"التضامن": صورة معاقبة الأطفال داخل إحدى دور الرعاية مؤسفة جدًا

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:54 م
التضامن: صورة معاقبة الأطفال داخل إحدى دور الرعاية مؤسفة جدًا
علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن
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رقية جمال
 
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قال علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، إن "صورة معاقبة الأطفال في دار السابقون للخيرات مؤسفة جدًا، وعندما تم تداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أمرت الوزيرة بتشكيل لجنة لبحث صحة الأمر، وتأكدنا من صحة الواقعة".

وأضاف "عبد العاطي"، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: أن "فريق التدخل السريع وصل للدار، لاتخاذ اللازم، وقمنا بعمل محضر للمسؤول في الدار بقسم شرطة الهرم، والنيابة العامة بدأت التحقيق في الواقعة".

وتابع: "توجهت مع فريق التدخل السريع ومسئول الضبطية القضائية للدار الأربعاء، وأجرينا تحقيقات واستمعنا لشكوى الأطفال نزلاء الدار وحققنا مع المشرفين والإداريين، وتم التأكد من صحة الواقعة، وقام فريق التدخل السريع ومسئول الضبطية القضائية بعمل محضر بقسم شرطة الهرم من قبل مندوب الضبطية القضائية بالتدخل السريع"، مؤكدًا أنه "تم إحالة دار السابقون للخيرات للنيابة".

وذكر أن الوزارة تقوم بتدخلات نفسية مع الأطفال وتقييم شامل لحالة كل الأطفال بالدار وتقييم مستوى الإشراف والإدارة تمهيدًا لإصلاح الأوضاع داخل دار "السابقون للخيرات".
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