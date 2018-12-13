دبلوماسي سابق: خرجنا من خندق الدفاع عن أنفسنا بعد تولي السيسي الحكم



وأشار "هريدي"، خلال حواره ببرنامج "نادي العاصمة" المذاع عبر القناة الفضائية المصرية، مساء الخميس، إلى أن الأطراف التي ضغطت على مصر كانت تريد تحقيق سيناريو معين في الدولة، والسيطرة عليها، بحيث تستخدمها كوسيلة للضغط على باقي الدول.



وأضاف أن الدبلوماسية المصرية انطلقت من خندق الدفاع إلى كونها دبلوماسية نشطة بعد تولي الرئيس السيسي، كما فشل السيناريو الذي كان معد للمنطقة فشل ذريع، مؤكدًا أن مصر حققت نجاحات باهرة في العلاقات الخارجية، ويؤكد تقرير المفوضية الأوروبية عن دور مصر في استعادة الأمن والاستقرار ذلك.



ولفت إلى أن التكلفة الأمنية والسياسية على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لما شهدته منطقة الشرق الأوسط في إطار ماسمي خطئًا بثورات الربيع االعربي كان كبيرًا.



قل السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعرضت لضغوط إقليمة غير مسبوقة خلال الفترة من 28 يناير 2011 حتى تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية.