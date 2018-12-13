عاجل- السعودية| "التعليم" تنفي إلغاء قرار عودة الإداريين في ذي القعدة المقبل

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نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي صحة الرسالة المتداولة حول إلغاء قرار عودة الإداريين في 18 ذي القعدة من العام 1440هـ.

وقال متحدث التعليم، في تصريحات لـ"عاجل": إنَّ عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مدارس التعليم العام "رياض أطفال- ابتدائي- متوسط- ثانوي" عدا المعلمين الممارسين للتدريس ستكون في 1440/11/18 هـ، حسب التقويم التفصيلي للعام الدراسي 1440/1439 هـ .

يأتي ذلك بعد تداول رسائل في مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدور أنباء بإلغاء قرار عودة (المدير، الوكيل، رائد النشاط، أمين المصادر- الإداري، محضر المختبر) ودمجها مع عودة المعلمين بعد عيد الأضحى .

المصدر: صحيفة عاجل