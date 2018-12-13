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عاجل- السعودية| "التعليم" تنفي إلغاء قرار عودة الإداريين في ذي القعدة المقبل

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:51 م
عاجل- السعودية| التعليم تنفي إلغاء قرار عودة الإداريين في ذي القعدة المقبل
أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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نفى المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي صحة الرسالة المتداولة حول إلغاء قرار عودة الإداريين في 18 ذي القعدة من العام 1440هـ.

 

وقال متحدث التعليم، في تصريحات لـ"عاجل": إنَّ عودة  جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مدارس التعليم العام "رياض أطفال- ابتدائي- متوسط- ثانوي" عدا المعلمين الممارسين للتدريس ستكون في 1440/11/18 هـ، حسب التقويم التفصيلي للعام الدراسي 1440/1439 هـ .

 

يأتي ذلك بعد تداول رسائل  في مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدور أنباء بإلغاء قرار عودة (المدير، الوكيل، رائد النشاط، أمين المصادر- الإداري، محضر المختبر) ودمجها مع عودة المعلمين بعد عيد الأضحى .

 

المصدر: صحيفة عاجل

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