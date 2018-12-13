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ردا على هجوم رام الله.. نتنياهو يعاقب الفلسطينيين

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:49 م
ردا على هجوم رام الله.. نتنياهو يعاقب الفلسطينيين
نتنياهو
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وكالات
 
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، فرض حزمة من العقوبات على الفلسطينيين، بعيد هجوم قتل فيه جنديان إسرائيليان قرب رام الله، كما قرر تكثيف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لاسترضاء المستوطنين قبل الانتخابات.

 

وأمر نتنياهو بعد مشاورات أمنية، بتسريع هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين، والبدء بها في غضون 48 ساعة.

 

وتشمل العقوبات الإسرائيلية ضرب حصار حول مدينة البيرة، التي اقتحمتها بالفعل قوات إسرائيلية، إلى جانب سحب تصاريح العمل داخل إسرائيل من أسر منفذي العمليات ومعاونيهم، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية للقبض على منفذي العمليات والخلايا التي ينتمون إليها.

 

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوسيع رقعة الاعتقالات الإدارية بحق عناصر حماس في الضفة الغربية، فضلا عن تشديد الحراسات على الطرقات ونصب مزيد من الحواجز.

المزيد عن: هجوم رام الله نتنياهو فلسطين حماس الاحتلال اسرائيل
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