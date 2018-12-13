عاجل.. نجم الأهلي يصدم الزمالك

كشف محمد عبد الشافى الظهير الأيسر لفريق أهلى جدة السعودى، عن موقفه من فكرة العودة للزمالك خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وكان نادي الزمالك قد تواصل مع محمد عبد الشافي نبضه بشأن العودة للفريق من جديد، وانهاء احترافه بالدورى السعودى، وذلك لتدعيم الجبهة اليسري التي يعاني منها الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.





واعتذر محمد عبد الشافي للزمالك عن العودة للدوري المصري خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على رغبته في الاستمرار في رحلة احترافه بالدوري السعودي، خاصة وأنه أصبح من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق الأهلاوي.





ويبحث المدرب السويسرى كريستيان جروس، عن التعاقد مع ظهير أيسر سوبر خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم اقتناعه بالثنائى بهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح.





محمد عبد الشافي يصدم الزمالك بسبب الأهلي

قام محمد عبد الشافي لاعب فريق أهلي جدة السعودي بغلق ملف عودته للدوري المصري في شهر يناير المقبل بشكل نهائي.

وأكد اللاعب للمقربين له بأنه سعيد في النادي الأهلي ويشارك في المباريات بشكل مستمر، وقرار عودته إلى الدوري المصري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لن يكون سليم في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها بالسعودية خلال الوقت الاخير.

يذكر أن اسم عبد الشافي كان قد طرح بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل عودته في الشتاء المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى للابيض بعد طلب السويسري كريستيان جروس التعاقد مع مدافع أيسر سوبر.



