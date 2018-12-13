استعدادت مكثفة لافتتاح مقر أمانة الدقهلية لحزب مستقبل وطن (صور)

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اجتمع اليوم أعضاء هيئة مكتب واعضاء امانات التنظيم والمهنيين والعضوية ونواب الحزب بالدقهلية بمقر حزب مستقبل وطن بالدقهلية لمناقشة ترتيبات حفل الافتتاح الاحد القادم والذى سيقام في حضور رئيس الحزب النائب اشرف رشاد وكما تم أستعراض العضويات الجديدة والذين سيتم ضمهم خلال الفترة القادمة.



و قد اكد النائب محمد المرشدى أمين الحزب أن أمانة المهنيين ستقيم مؤتمر توظيفي بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وذلك بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتورة نيفين جامع مدير الجهاز وايمن موسي مدير فرع الجهاز بالدقهلية.



يشار ان اتتاح مقر الحزب بعمارة رفعت الجميل في تمام الساعه الثالثه عصرا حضور اشرف رشاد رئيس الحزب وكما ستقام فاعلية عقب الافتتاح لامانة المهنيين بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بالصالة المغطاة في استاد المنصورة.



يشار ان الحزب شهد العديد من الفعاليات مؤخرا على مستوى المحافظة من بينها قافلة طبية استهدفت 3000 مواطن وتم الكشف عليهم في 12 عيادة طبية شملت تخصصات العظام والنساء والانف والاذن والعيون والاسنان والاطفال والجراحه العامة والباطنه فى قرية ميت العامل التايعة لمركز أجا.



كما قامت أمانة الحزب بتوزيع بطاطين على الأسر الاورى بالرعاية فى اطار مبادرة مصر الدفيانة للتصدى لبرد الشتاء بالقرى الأكثر احتياجًا، وشارك الحزب فى التصدى لغلاء الاسعار وخاصة البطاطس بتوزيع أطنان بسعر 6 جنيها للكيلو، ولم يقتصر نشاط الأمانة على ذلك عن أسر أولى بالرعاية بالسلع الاستهلاكية كالزيت.