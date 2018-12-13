مطران اللاتين والخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان في أمسية روحية لعيد الشموع (صور)





نظمت الكنيسة اللاتينية برعاية و حضور المطران عادل زكي، مطران اللاتين بمصر، اليوم الخميس، أمسية روحية لعيد الشموع بكنيسة سيدة الكرمل ببولاق أبو العلا ، و قد حضر تلك الأمسية الأب كمال لبيب الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان والأب لوكاس رئيس الأديرة في أسيوط و مساعد الخادم الإقليمي والأب باتريك رئيس الرهبان الكرمل بشبرا و لفيف من الرهبان و الراهبات والآباء الكهنة و شعب الكنيسة.





وقد تخلل اليوم العديد من الترانيم الروحية من كورال الكنيسة والقراءات وكلمة روحية من المطران عادل زكي التي تمحورت حول الغفران و حول جملة " و اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين الينا" وأيضا احتياجنا للميلاد الذي يترك علامة مهمة في حياتنا كل عام.





وأضاف أن عيد الميلاد هو عيد للحب و اكبر دليل للحب و اختتم كلمته قائلا: "من أهم صفات المحبة انها لاتسقط ابدا و خاصة في عيد المحبة و هو الميلاد" كما تلاها طلبات عديدة و التي رفعها الحاضرين لله منها للبابا فرنسيس و لبلدنا الحبيب مصر وأخري لكل المحتاجين و لكل المنتظرين بقلوب راجية و من ثم قام الحاضرون جميعا بالتطواف بالشموع علي أنغام الترانيم الروحية و استمرت الصلوات الروحية والترانيم و قد اختتم اليوم بالبركة الختامية من المطران عادل وأيضا بعد الاختتام تم الاحتفال بعيد ميلاد الأسقف عادل زكي مع جميع الحاضرين مع تمني له دوام الإثمار.









وقال فؤاد الفرنسيسكاني، أن عيد الشموع ليس عيدا ليتورجيا و لكنه يعتبر امسيه روحية ثابتة يتخللها بعض الترانيم والصلاوات، مؤكدا أن القراءات الروحية و تأملات بالشموع استعدادا لعيد الميلاد المجيد و لاستقبال الرب يسوع في حياتنا ، لافتا إلى أنه سمي بعيد الشموع نسبة إلي النور الذي اتي إلي العالم المتمثل في يسوع المسيح و يتم الاحتفال به في العالم اجمع.



