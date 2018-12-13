غدًا.. روتانا سليم تُحيي حفلًا غنائيًا بمشاركة العسيلي وكاريوكي في جامعة مصر

تشارك المطربة روتانا سليم، في حفل جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا، الذي سيقام غدًا على ستاد الجامعة بمشاركة الفنان محمود العسيلي وفرقة كاريوكي.

وقالت الفنانة روتانا، إنها تواصل تحضيراتها لأغنية سينجل وتعكف على عمليات التسجيل لها بأحد الاستوديوهات تمهيدا لطرحها مطلع العام الجديد.

كما تستعد روتانا لإحياء عدد من حفلات رأس السنة في أكثر من فندق بالقاهرة بمشاركة مع أبرز نجوم الوطن العربي حيث شاركت العام الماضي مع النجوم هاني شاكر ووائل جسار ومحمد فواد في حفلات رأس السنة بإحدي فنادق القاهرة.

يذكر أن أخر أعمال روتانا هو طرح أدعية دينية على قناة "الحياة" الفضائية خلال شهر رمضان الماضي.