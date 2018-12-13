وزير الثقافة عن حفل "كايرو ستيبس" بالصعيد: رسالة نبيلة تدعوا إلى السلام وتعزز روح الانتماء للوطن

تنظم وزارة الثقافة حفلاً للفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس فى الثانية عشر ظهر الأربعاء 19 ديسمبر بمسرح جامعة المنيا، وذلك تأكيداً لدور الفنون فى بناء الانسان وتأثيرها الايجابى على السلوك باعتبارها وسيلة فاعلة لمواجهة الافكار المتطرفة والهدامة وقوة حقيقية قادرة على الإرتقاء بالمشاعر.

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن الحفل يقدم تحية إلى العالم من قلب صعيد مصر ويحمل في مضمونه رسالة نبيلة تدعوا إلى المحبة والسلام مشيرة إلى أن الموسيقى لغة توحد الشعوب والمجتمعات وتخاطب الفكر والوجدان وأضافت أن اختيار جامعة المنيا لاقامة الحفل جاء بهدف تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن وترسيخ قيم التسامح والأخاء لدى قطاع عريض من الطلاب وأبناء الجنوب خاصة الشباب بوصفهم عماد المستقبل.

من جانبه أبدى الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا فخره باستضافة الحفل بمسرح الجامعة الذى يتسع لـ 1800 مشاهد كما يبرز تكاتف مؤسسات الدولة مؤكداً تسخير كافة الامكانيات المتاحة لخروجه بالشكل اللائق وأشار إلى دور الفنون فى تطهير النفس وتهذيبها موضحاً أهمية الإبداع بوصفه أحد الأدوات المتممة لأساليب التعليم.

كما نقل مؤسس الفريق الموسيقار باسم درويش سعادة زملائه من العازفين المصريين والألمان بزيارة صعيد مصر وأعلن اعتزازه بالانتماء إلى مدينة بنى مزار بمحافظة المنيا التي أمضى بها طفولته واستمتع خلالها بدفئ العلاقات الاجتماعية بين الجميع ، وعن برنامج الحفل قال إنه يتضمن مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها إسكندرية، شمس، بكرة، أمبير، سلطان، خطوات خليجية ، كافيه جروبي وسيوه يؤديها مع العازفين ماكس كلاس (إيقاع)، راجيد وليام (ناى)، ستيفان هنرجنرودر (باص) إلى جانب مشاركة المنشد على الهلباوى وفرقته.