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"فاقد أمل" أغنية جديد لـ أحمد علاء على "اليوتيوب" (فيديو)

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:22 م
فاقد أمل أغنية جديد لـ أحمد علاء على اليوتيوب (فيديو)
أحمد علاء
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الفجر الفني
 
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طرح المطرب الشاب أحمد علاء، منذ قليل، أغنية درامية تحمل عنوان 'فاقد أمل' علي موقع 'يوتيوب' و علي جميع المتاجر الإلكترونية والسوشيال ميديا.

 

الأغنية من كلمات أحمد علاء و ألحان مينا فاروق و توزيع طارق حسيب وتصوير أحمد مليج وتعديل عمر عون وتصميمات فيديو محمد عواد وإدارة إنتاج وإشراف فني إيناس الخشاب.

 

الجدير بالذكر أن أحمد علاء قد طرح أغنية بعنوان 'داب' علي 'يوتيوب مزيكا' و السوشيال ميديا وقد حققت هذه الأغنية أعلي نسبة مشاهدة من كلمات احمد عبد الله والحان مينا فاروق و توزيع وميكس وماستر أحمد وجيه.

 

وطرح أيضا أغنية 'الحياة حلوة' التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في 'أندونيسيا' وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان إيهاب طلبة و توزيع مصطفي غانم و إخراج سامي بساط.

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