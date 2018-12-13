جمعية محبي الأطرش تكرم اسم الفنانة زبيدة ثروت قطة السينما المصرية

تكرم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، اسم الفنانة "زبيدة ثروت"، وذلك فى تمام الساعة 7 من مساء يوم الأحد 16 ديسمبير الجارى، بفندق سفنكس بجوار مجلس الشعب.

بحضور ابنتها الدكتورة عصمت صبحي فرحات، التى تتحدث عن أهم محطات زبيدة ثروت طوال تاريخها الفنى، كما يتحدث رئيس الجمعية عن حياة فريد الأطرش والعديد من المواقف التى جمعت بين فريد وزبيدة فى فيلم " زمان ياحب".

ويتضمن برنامج الإحتفال تسليم درع التكريم للدكتورة عصمت فرحات، كما يتغنى كوكبة من المطربين والمطربات بأغانى فيلم“زمان ياحب” التى تغنى بها فريد أمام زبيدة، الفيلم عام 1973، وهو من تأليف يوسف جوهر وإخراج عاطف سالم، وتم تصويره فى بيروت.

ولدت زبيدة فى 14 يونيو 1940 ولقبت بـ ( قطة السينما العربية)، وقد اختارها حسين حلمي المهندس لجمال عيونها ومثلت مع الفنان يحيى شاهين فيلم الملاك الصغير، وكان أول فيلم سينمائي لها هو (دليلة) عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية وعبد الحليم حافظ، اعتزلت الفن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، وقد رحلت عن عالمانا فى منتصف شهر ديسمبر 2016.