مريام فارس بإطلالات مختلفة ومتعددة في أغنيتها الجديدة (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية مريام فارس، أغنيتها الأخيرة التي طرحتها مؤخرًا، والتي تحمل اسم "قومي"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ظهرت في الإطلالة الأولى هي ترتدي توب باللون الأزرق، مع جيب باللون الاصفر والاورانج، والذي كشف عن منطقة البطن، بشعر كيرلي متناثر بشكل عشوائي، بأقراط كبيرة باللون الذهبي، مع اختيار ميكب داكن يلائم بشكل كبير إطلالتها.

أما في الإطلالة الثانية فقد ظهرت بفستان من الطراز الافريقي، تسريحة شعر غريبة للغاية، مرفوعة إلى اعلى، وقد اكملت إطلالتها بإرتداء اكسسورات كبيرة باللون الذهبي على عنقها، اقرأ كبيرة.

أما في الإطلالة الثالثة فقد اعتمدت ارتداء فستان باللون الأزرق، المصنوع من الدانتيل، أيضا اعتمدت تسريحة شعر عشوائية، واقراط كبير، مع ميكب غامض.

وفي الإطلالة الرابعة اختارت ارتداء فستان باللون الذهبي المصنوع من الجلد، مع ربط شعرها بطرحة كبيرة باللون الابيض، واختارت عقد باللون الذهبي، قرطين كبيرين باللون الذهبي.

إلا أنها اختارت إطلالة تناسبها بشكل كبير في الظهور الخامس والسادس لها في الكليب فقد اختارت تارة فستان شمواه باللون النبيتي بأكمام طويلة مع أقراط طويلة، واساور كبير على اليدين، وفي الإطلالة الأخيرة اختارت فستان بارضية زرقاء ويمتزج معه اللون الأسود، والذهبي، بالإضافة إلى اختيار قرطين كبيرين باللون الذهبي.

إلا أنها في آخر اطلالتين اختارت ترك شعرها بشكل انسيابي منسدل على أكتافها، ليتلاءم بشكل كبير مع غلالتها، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها، وقد أثارت إعجاب ودهشة جمهور ميريام فارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة الملقبة بـ "ملكة المسرح" أعلنت عودتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" برسالة مؤثرة عبرت فيها عن حبها وامتنانها لكل من ساندوها خلال محنتها، فكتبت قائلة:" لقد كانت الفترة الماضية فترة مهمة جداً في حياتي ، كنت خائفة ، وبكيت ، وكنت أشعر بالانهيار. ولكن حبكم ودعمكم غمرني بكلّ إيجابية العالم ووقفت على قدماي مجدّدًا، وها أنا أقول: "استمتعوا بحياتكم، كل لحظة هي نعمة، وآمنوا دائمًا أن أسوأ الأوقات هي حسب إرادة الله من أجل مصالحكم الخاصة، وسوف يرشدكم إلى اجتيازها. لقد عدت من جديد وأنا سعيدة للغاية بأن أشارككم أحدث أغنياتي بعنوان «قومى»، والتي صنعت بكثير من الحب والعاطفة. فاستمتعوا بها ".