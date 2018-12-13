عاجل.. نقل مباراة الزمالك والقطن التشادي لملعب "بتروسبورت"

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل نهائي إقامة مباراة القطن التشادي المقرر لها يوم السبت القادم في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية على ستاد بتروسبورت بدلًا من برج العرب بعد ساعات من الشد والجذب والحيرة حول مكان إقامة اللقاء، وكان مقرر في البداية خوضه على ستاد بتروسبورت وبحضور الجماهير قبل أن ترفض الجهات الأمنية وتقرر نقله إلى برج العرب لزيادة التأمين هناك بشكل أكبر رغم أن الأبيض كان قد أنهى كل الترتيبات لخوض اللقاء في بتروسبورت وبالفعل بدأوا في تغيير برنامج الإعداد والاستعداد للسفر إلى برج العرب قبل أن يتم قلب الطاولة.





الفريق التشادي رفض خوض اللقاء في برج العرب وتمسك بإقامته في بتروسبورت بداعي أن المهلة المحددة لنقل اللقاء من جانب الكاف انتهت والمسموح فيها بتغيير الملعب والزمالك قام بعدها بتغيير مكان إقامة اللقاء، وزادت الأمور صعوبة اليوم بعدما رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم خوض اللقاء في برج العرب وهو ما وضع الزمالك في مأزق شديد.





أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك أكد أن ناديه ليس طرف في الأزمة والأمر يتم بالتنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم والجهات الأمنية والاتحاد الافريقي لكرة القدم لاتخاذ القرار النهائي خاصة وأن الزمالك لم يمانع من الأساس في خوض اللقاء على بتروسبورت وكانت رغبتهم الأولى بإقامة المباراة في القاهرة، وبالفعل أجرى مسئولو الجبلاية اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية والجانب الافريقي وتم الاستقرار في النهاية بخوض المواجهة على ستاد بتروسبورت بإعتباره الحل الأخير منعًا لتعرض الزمالك للعقوبات أو احتساب نتيجة المواجهة لصالح فريق القطن الذي رفض السفر إلى الإسكندرية من الأساس وتمسك بالحضور إلى مطار القاهرة بشكل مباشر.





وبذلك قام الجهاز الفني للزمالك بتعديل برنامج الاعداد بعدما كان مقرر السفر إلى برج العرب خلال الساعات القادمة ليتم الإبقاء في القاهرة والانتظام في معسكر مغلق بداية من الغد بأحد الفنادق الموجودة في التجمع الخامس على أن يخوض الفريق مرانه غدًا على ستاد بتروسبورت بشكل طبيعي وهو ما أثار ارتياح السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق والذي كان يفضل من البداية خوض اللقاء على ستاد بتروسبورت وعدم السفر إلى برج العرب لعدة أسباب وعلى رأسها تأقلم اللاعبين بشكل أكبر على أرضية ستاد بتروسبورت بالإضافة إلى توفير عناء السفر لهم بجانب الاستفادة من حضور الجماهير في بتروسبورت بشكل أكبر والضغط على المنافس من وراء الأعداد الكبيرة المتوقع حضورها للقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وبأكبر نتيجة من الأهداف لتحقيق الانتصار.