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عمرو وردة يصدم الأهلي

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:02 م
عمرو وردة يصدم الأهلي
عمرو وردة
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الفجر الرياضي
 
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أكد مدحت وردة نجم الاتحاد السكندري السابق، على أن ابنه عمرو ورده لا يفكر في العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة رغم وجود عروض محلية.

وقال والد عمرو وردة، وذلك خلال تصريحات لقناة صدى البلد في الاستديو التحليلي لنصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة: "عمرو لديه أكثر من عرض في أوروبا خلال الانتقالات الشتوية في يناير".

وتابع: "الأهلي تحدث معه وأكد أنه سيعود إذا قرر انهاء مسيرته في أوروبا لكنه يفضل الاستمرار في الوقت الحالي وأنه لديه عروض من اوروبا أبرزهم اسبانيا".

جدير بالذكر فأن وردة يلعب حالياً في صفوف فريق باوك اليوناني ويقدم مستوى مميز لكنه في الفترة الأخيرة ابتعد عن المشاركة بشكل مستمر مع فريقه.

وكانت تقارير صحفية في الفترة الماضية قد أكدت رغبة الأهلي في التعاقد مع عمرو وردة من أجل تدعيم خط هجوم الفريق باللاعب.
المزيد عن: منتخب مصر عمرو وردة اليونان الأهلي
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