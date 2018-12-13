تطورات جديدة.. البرلمان يتدخل لحل أزمة عمال "بسكو مصر"

تنظم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، زيارة ميدانية الأسبوع المقبل، إلى محافظة الإسكندرية، لتفقد أوضاع شركة بسكو مصر، والوقوف على المشكلات التي تواجه الشركة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 من شهر ديسمبر الجارى.





وتأتى الزيارة البرلمانية بناء على طلب إحاطة محال للجنة القوى العاملة، بشأن أوضاع عمال شركة بسكو مصر وتعنت إدارة الشركة في عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف في فصل بعض العاملين، لذلك عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اجتماعا يوم الاثنين الماضى؛ لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بأوضاع عمال شركة بسكو مصر، وشهد الاجتماع غضبًا كبيرًا بين أعضاء اللجنة، بسبب تغيب محمد سعفان، وزير القوي العاملة عن حضور الاجتماع.





وأعلن النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة أن اللجنة ستتقدم بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للشكوى من الغياب المتكرر للوزراء، على مدار الاجتماعات الماضية.





وأشار جبالي المراغي، إلى أن اللجنة ستجرى زيارة ميدانية لشركة بسكو مصر، بفرعيها بالإسكندرية والأميرية، للوقوف علي مدي المشاكل التي يتعرض لها العمال، موضحا أن اتحاد عمال مصر أيضا، يتابع مشكلة العمال بشركة بسكو مصر وتم الاتصال مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وتم التفاوض مع وزارة القوى العاملة والعمال بالمصنع وإدارة الشركة، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية تتعلق بـ11 عاملا تم فصلهم من العمل.



