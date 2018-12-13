مستشار سابق لـ"الصحة العالمية": التدخين والمخدرات أبرز ما يُهدد صحة المواطنين

قال الدكتور وائل صفوت المُستشار السابق لمنظمة الصحة العالمية، إنَّ أبرز الأشياء التي تُهدد صحة المواطنين، انتشار التدخين وأنواع المخدرات وكذلك السمنة.





وأضاف «صفوت»، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية جمانة هاشم، أنَّ الوقاية من انتشار الفيروسات يبدأ عن طريق الصحة العامة والمياه النقية ورفع مستوى المعيشة وغيرها.





وأوضحَ «صفوت»، أنَّ الحروب المنتشرة في بعض دول المنطقة العربية وأزمة اللاجئين والمهاجرين وكذلك اهتمام الدول بملف مكافحة الإرهاب قللت من الإنفاق على التعليم والصحة.





وأشار «صفوت»، إلى أنّه يجب على البلدان وضع خُطة وميزانية واضحة لملف الصحة، لأنَّ التغطية الصحية حق من حقوق الإنسان.





وكشفت إحصاءات أممية أن ما لا يقل عن نصف سكان العالم لا يستطيعون الحصول على أبسط الخدمات الصحية الأساسية، إذ تعد الرعاية الصحية من الركائز الأساسية التي يجب على كل دولة توفيرها لمواطنيها باعتبار أن الصحة حق من حقوق الإنسان الأساسية.



