عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم البريميرليج





اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ومن المنتظر أن يحسم المارد الأحمر، الصفقة لصالحه عقب إتمام الاتفاق ووضع الرتوش النهائية مع الفريق الإنجليزي.





وأبدى رمضان صبحي، موافقته بشأن العودة مجددًا لصفوف الفريق عقب ابتعاده عن أغلب مباريات فريقه بالبريميرليج.





ويسعى الأهلي، لتدعيم صفوفه بالموسم الجاري عقب اقتراب رحيل حمودي وميدو جابر، بنهاية العام.