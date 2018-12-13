برشلونة يواجه ليفانتي في مهمة محفوفة بالمخاطر.. والريال يصطدم بفايكانو

ينتقل برشلونة المتصدر في زيارة محفوفة بالخطر إلى أرض ليفانتي السادس الأحد في المرحلة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما يأمل ريال مدريد الرابع مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع في خمس مباريات عندما يستقبل جاره رايو فايكانو المتواضع السبت.





ويبحث اشبيلية الثاني عن وقف نزيف النقاط وتحقيق فوزه الأول في ثلاث مباريات عندما يستقبل جيرونا التاسع، فيما يخوض أتلتيكو مدريد الثالث رحلة حذرة إلى أرض جيرونا التاسع.





ويأمل حامل اللقب برشلونة في تعزيز صدارته التي تربع عليها بفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد، وذلك بعد مباراة معنوية بالنسبة اليه في دوري أبطال أوروبا تعادل فيها بتشكيلة شبه رديفة مع ضيفه توتنهام الإنكليزي 1-1.





وبرغم ضمان صدارة مجموعته سابقا، إلا أن الفريق الكاتالوني كسب لمحة رائعة من صاحب الهدف جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي الذي يواجه انتقادات عنيفة بسبب سلوكه غير المنضبط خارج أرض الملعب.





وأقر مدرب برشلونة ارنسو فالفيردي ان هدف لاعبه الشاب لم يغلق الباب على قضاياه الشخصية خصوصا تأخره المتكرر عن التمارين "سجل هدفا رائعا يليق بموهبته... لا أعرف (إذا أغلقت القضية) غدا لدينا تمارين"، فيما كشف لاعب الفريق كارليس ألينيا ان ديمبيلي اعتذر عن تصرفاته الأخيرة.





ويخوض برشلونة مباراتين ضد ليفانتي وسلتا فيغو قبل العطلة الشتوية، وفيهما قد يدفع فالفيردي بنجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد اراحته جزئيا في دوري الابطال "من الأفضل له أن يلعب لفترة وأن يكون ضمن الحركة، يحب ذلك، نحن أيضا ولن أخبركم عن الجماهير".





وتابع فالفيردي الذي اختبر بعض الشبان ضد توتنهام "أردنا مشاهدة لاعبين مثل (كارليس) ألينيا، أو (جوان) ميراندا في ظروف صعبة، بالإضافة إلى رد فعل (الحارس الهولندي ياسبر) سيليسن، (المدافع البلجيكي توماس) فرمايلن، (لاعب الوسط البرازيلي) أرتور أو (المهاجم) منير (الحدادي)".

ريال والورود





وعلى غرار برشلونة، حقق ريال مدريد فوزين تواليا في الدوري، يأمل في رفعها إلى ثلاثة ضد رايو فايكانو وصيف القاع، بيد انه سقط على أرضه ضد سسكا موسكو الروسي بنتيجة قاسية صفر-3 الأربعاء في دوري الأبطال حيث ضمن صدارة مجموعته أمام روما الإيطالي.





ويستعد فريق المدرب الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري لسفره إلى أبوظبي لخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية بصفته بطل أوروبا، مع الفائز من مواجهة كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا وغوادالاخارا المكسيكي بطل كونكاكاف.





وحقق ريال مدريد بداية كارثة أطاحت مدربه السابق جولن لوبيتيغي، قبل أن ينقذ سولاري سفينة الملكي من غرق إضافي في الدوري ويرفعه إلى المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن برشلونة، بيد انه خسر مرتين بثلاثية نظيفة، في الدوري ضد ايبار وفي دوري الأبطال مع سسكا موسكو.





وقال سولاري بعد تلقي فريقه اسوأ خسارة أوروبية على أرضه ان استعادة مستواه الطبيعي لن يكون "طريقا مفروشا بالورود".





أضاف المدرب الذي أجرى سبعة تغييرات على التشكيلة التي فازت على هويسكا في الدوري الأسبوع الماضي "دفعت بتشكيلة شابة جدا. ساهمت هذه المباراة بمنح اللاعبين الوقت، بعضهم لعدم مشاركته سابقا والبعض الآخر لعودته من الإصابة.. أعرف انه ليس طريقا مفروشا بالورود وكل وردة لها أشواكها".





أما اشبيلية المتصدر السابق، فيتوقع ضيفا مزعجا عندما يستقبل في الأندلس جيرونا التاسع والباحث عن تعويض خسارته الأخيرة أمام أتلتيك بلباو.





ويتعين على أتلتيكو مدريد الانتباه من ريال بلد الوليد الثاني عشر والذي صحا من كبوته وحقق فوزه الأول في ست مباريات على ريال سوسييداد.





ولم يخسر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سوى مرة وحيدة كانت ضد سلتا فيغو بهدفين في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، بيد أن "كولتشونيروس" أهدر الكثير من النقاط بتعادله سبع مرات.





وتعادل أتلتيكو مع مضيفه بروج البلجيكي سلبا في دوري الأبطال الثلاثاء، ما كلفه فقدان صدارة مجموعته أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وبالتالي خطر مواجهة أحد الأندية القوية في دور الـ16.



